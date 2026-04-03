Трамп оказался в ловушке из-за операции против Ирана, заявил аналитик Джатрас

Образ несокрушимой державы рушится на глазах

Ситуация вокруг конфликта с Ираном оборачивается для Вашингтона настоящий катастрофой – прежняя уверенность США в своем полном контроле над происходящим начинает стремительно рассыпаться. Решительные ответные действия Ирана поставили Белый дом в крайне неудобное положение, где каждый следующий шаг может сделать только хуже.

Как заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас, хозяин Овального кабинета Дональд Трамп оказался в ситуации, из которой практически невозможно найти достойный выход. При этом глава США все еще стремится представить происходящее как успех, однако реальных военных достижений, которые позволили бы объявить хотя бы о какой-то победе, нет абсолютно.

Эксперт отметил, что решение о начале операции против Ирана было принято без должного анализа последствий, и теперь эта ошибка оборачивается против самой американской администрации. В результате Трамп оказался в ловушке: завершить конфликт на выгодных условиях не получается, поскольку ни Иран, ни Израиль не готовы к компромиссам.

"Он загнан в угол, так как у него нет никакого реалистичного шанса объявить о победе и выйти из операции", – пояснил аналитик.

В итоге попытка преподать "урок" Ирану обернулась тем, что долго создаваемый Вашингтоном образ несокрушимой державы начал рушиться на глазах.

