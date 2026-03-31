Дэвис указал на равнодушие американцев к жестоким планам Трампа по Ирану

Хозяин Белого дома готов пойти на крайние меры

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис жестко раскритиковал реакцию американского политического истеблишмента на заявления Дональда Трампа по иранскому конфликту. Речь идет об угрозе бить по нефтяной инфраструктуре, электростанциям и стратегическим объектам в случае провала переговоров.

По мнению американского вояки, больше всего вызывают тревогу не сами слова, а отсутствие какой-либо серьезной реакции на них внутри США. Он задался вопросом, почему столь жесткие заявления, которые можно трактовать как готовность к кровавой бойне и военным преступлениям, не вызывают критики ни со стороны правых, ни со стороны левых политиков.

Дэвис подчеркнул, что пугающее равнодушие может свидетельствовать о глубокой проблеме внутри американского общества – складывается ощущение, что люди начинают воспринимать подобные сценарии как норму и перестают остро реагировать на возможные последствия.

"Американцы стали настолько бесчувственными и даже смирились с любым намерением массово убивать мирных жителей в другой стране", – сокрушается аналитик.

Он также отметил, что отношение, при котором вполне допускается возможность массовых жертв среди мирного населения, является крайне тревожным сигналом и говорит о серьезных изменениях в общественном восприятии войны и ответственности за ее последствия.

