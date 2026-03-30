RS: Иран "продырявил" радарную сеть США и Израиля, уничтожив ключевые цели

Общая воздушная оборона в регионе для Тель-Авива и Вашингтона теперь крайне уязвима

За месяц войны с Ираном израильская и американская системы ПВО дали серьезную трещину. Иранские ракеты и дроны все чаще достигают целей, включая Тель-Авив, Димону и Арад. Причина может быть не в истощении запасов перехватчиков, а в уничтожении ключевых радаров и сенсоров, пишет американское издание Responsible Statecraft.

По данным экспертов, как минимум 10 американских радиолокационных станций на Ближнем Востоке поражены иранскими беспилотниками. Среди них – AN/TPY-2, входящие в систему THAAD, и фазированная решетка AN/FPS-132 в Катаре. Потеря даже нескольких таких объектов делает общую сеть ПВО уязвимой.

Особенно показателен удар по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии: тогда пострадали 12 военнослужащих США и несколько самолетов, включая редкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3. Если бы система сработала, такую цель постарались бы защитить любой ценой.

"Пентагон перебрасывает части THAAD и Patriot из Азии на Ближний Восток, но не целиком, а только отдельные элементы. Это указывает на то, что срочно требуются не новые батареи, а запчасти для поврежденных радаров", – пишет автор.

Вывод неутешителен: американская система ПВО, построенная на наземных сенсорах, оказалась не готова к современной войне. Восстановление потребует не только времени и средств, но и пересмотра всей концепции защиты.