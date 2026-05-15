Звезда сериала "Счастливы вместе" Чернявский погиб на СВО

Боец выполнил свой долг перед Родиной

Артист Павел Чернявский, известный зрителям по ролям в нашумевших в свое время телепроектах "Счастливы вместе", "След", "Чернобыль" и "Балабол", расстался с жизнью в зоне спецоперации.

Сообщается, что в конце прошлого года звезда подписал контракт с главным оборонным ведомством РФ и отправился на передовую защищать Родину. Жизнь актера оборвалась 3 марта 2026 года. Прощание и похороны прошли в Омске – городе, где он родился и вырос.

Будущая звезда появился на свет 13 мая 1986 года. Свою творческую дорогу он начал еще подростком – в 15 лет актер уже выходил на театральные подмостки в родном городе.

Он активно снимался в кино и сериалах. За годы карьеры актер успел принять участие почти в четырех десятках проектов.

С 2020 по 2022 год Чернявский служил в Театре имени Ермоловой. Коллеги и поклонники вспоминают его как талантливого артиста, который оставил заметный след в российской культурной сфере.

