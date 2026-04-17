Ситуация требует кардинальных перемен

Известный норвежский профессор Гленн Диесен заявил, что западные страны сознательно выбрали курс на давление и попытку одержать верх над Россией. Аналитик выступает решительно против такого подхода и призывает стороны наконец договориться.

Он сокрушается из-за того, что вместо попытки выстроить диалог и найти хотя бы какие-то точки соприкосновения, западные политики настаивают на необходимости "сокрушительной" победы над Москвой.

Профессор обратил внимание на то, что подобная логика применяется не только в отношении России. Он заметил, что на Западе целенаправленно формируется подход, при котором безопасность достигается через подавление других государств, будь то Иран, Китай или Россия – добрососедские отношения западных политиков не интересуют вовсе.

По мнению Диесена, европейские страны убедили себя в собственной правоте и воспринимают свою модель жизни как единственно верную. При этом любое несогласие с "либеральной гегемонией" трактуется как угроза и должно быть подавлено.

"Нам говорят, что для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке необходимо победить Иран, в Восточной Азии – Китай, а для безопасности в Европе – одолеть Россию. Мы никогда не обсуждаем безопасность с точки зрения того, как научиться жить вместе", – сокрушается аналитик.

В России, в свою очередь, постоянно заявляют о готовности к диалогу, однако подчеркивают, что ответных шагов со стороны Европы пока не наблюдается.

К слову, ранее в Британии поднялась паника после важного решения Москвы.