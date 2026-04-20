MWM: "Искандер-К" стал угрозой для стран НАТО

Новый козырь России вызвал приступ паники в США
Американские аналитики внимательно следят за достижениями РФ

На Западе с нескрываемой тревогой следят за развитием российских вооружений. На этот раз в центре внимания экспертов оказался ракетный комплекс "Искандер-К", который, по мнению зарубежных спецов, может стать серьезным вызовом для стран НАТО.

Издание Military Watch Magazine отмечает, что эту систему часто недооценивают на фоне более известного "Искандера-М". Однако аналитики считают, что именно "Искандер-К" способен представлять большую опасность, особенно для объектов, находящихся в глубине территории альянса.

Авторы публикации указывают, что ключевые преимущества комплекса – это увеличенная дальность, малозаметность и способность обходить системы противовоздушной обороны. В отличие от баллистических ракет, которые быстро летят, но легко фиксируются, крылатые ракеты действуют иначе.

Отмечается, что они двигаются на малой высоте, используют рельеф местности и сложные траектории, что делает труднее задачу обнаружить их и перехватить. Именно это, по оценке экспертов, создает дополнительные риски для оборонительных систем.

Ситуацию усугубляет и текущее состояние ПВО стран НАТО. В статье говорится, что из-за поставок вооружений Украине значительная часть ресурсов была израсходована, включая пусковые установки, радары и ракеты. Кроме того, у США также наблюдается снижение запасов средств противовоздушной обороны из-за других военных кампаний.

В России при этом неоднократно заявляли, что не намерены угрожать другим странам, однако будут реагировать на любые действия, которые могут представлять опасность для нацинтересов РФ.

Источник: Military Watch Magazine ✓ Надежный источник
