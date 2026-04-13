ВС РФ постоянно модернизируют беспилотники, которые становятся "стремительнее и дальнобойнее"

Страны Североатлантического альянса не могут найти управу на беспилотники, которые создает Россия. Такое заявление сделала американский военный аналитик Дара Массикот в разговоре с корреспондентами немецкого издания Spiegel.

По словам эксперта, Москва серьезно продвинулась в вопросах тылового обеспечения, полевой медицины и производства военной техники. Особую угрозу, как считает Массикот, представляют российские БПЛА дальнего радиуса действия.

"Они постоянно модернизируют свои дроны, делая их стремительнее и дальнобойнее. Европейские государства испытывают острую нехватку зенитных систем. На сегодняшний день попросту не существует действенной стратегии, способной нейтрализовать их беспилотники", – посетовала аналитик.

Ранее Владимир Путин отмечал, что объемы выпуска ракет для ПВО в РФ в три раза превосходят американские показатели и сопоставимы с суммарным производством во всем мире.

Параллельно российские военные наращивают и техническое оснащение в зоне СВО. По информации из Киева, на передовую активно поступают мобильные станции связи "Спирит-030", которые уже окрестили аналогом Starlink. Новые терминалы имеют компактные размеры, их антенна стала меньше почти в три раза, что серьезно затрудняет их обнаружение противником.