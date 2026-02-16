Зеленский пожаловался на сокрушительный удар по производству ракет "Фламинго"

Высокоточное оружие, примененное Россией, уничтожило крупную производственную линию

ВС России нанесли сокрушительный удар по украинскому ВПУ: итогом стало разрушение производственной линии, где производились ракеты "Фламинго". Военный эксперт Юрий Кнутов отмечает, что разведка проделала большую работу, чтобы установить координаты: отслеживались как пути передвижения изготовленных ракет, так и места хранения и транспортировки.

Для удара по объекту вражеского ВПК применили высокоточное оружие – вероятнее всего, "Искандеры". Осенью ВС России уже уничтожили колонну с этими ракетами, которые перевозились к точке запуска. Атаковали "Искандерами", а затем добили "Геранями".

"Сейчас будем перехватывать эти ракеты и одновременно осуществлять поиск мест производства", – отметил Кнутов в беседе с "АиФ".

У "Фламинго" есть схожесть с аналогами из Великобритании. То есть Киев не занимался разработкой, а, скорее всего, использует технологию, которую передали ему партнеры. Большая часть элементов доставляется из-за рубежа.

Владимир Зеленский подтвердил информацию об уничтожении производственной линии "Фламинго": во время выступления на полях конференции по безопасности в Мюнхене он признал, что линия была "большой". При этом таких линий у Киева немного.

Как пишет ТАСС, в августе 2025 года Зеленский заявлял, что Киев располагает ракетами "Фламинго" с дальностью порядка 3 тыс. км. По словам украинских аналитиков, новая "украинская ракета" крайне схожа с британской FP-5 Milanion.