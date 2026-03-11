Онколог Черемушкин раскрыл особенности рака, диагностированного у Лерчек

Опухоли брюшной полости особенно опасны и устойчивы к химиотерапии

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин прокомментировал ситуацию с диагнозом блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Специалист подчеркнул для "Абзаца", что в таких случаях медицина не дает гарантий полного исцеления, а исход зависит от множества факторов.

По словам эксперта, опухоли брюшной полости отличаются особой агрессивностью. Их клетки обладают мощной ферментативной системой, которая помогает им защищаться от химиотерапии.

Когда болезнь доходит до четвертой стадии, она поражает так называемые системные "фильтры" организма – легкие, печень или кости. Нагрузка на организм становится колоссальной, и ресурсов может не хватить, пояснил Черемушкин.

Онколог отметил, что продолжительность жизни при таком диагнозе может варьироваться: от нескольких месяцев до нескольких лет. Многое зависит от типа опухоли, скорости ее распространения и того, какие жизненно важные органы затронуты. Нередко пациенты погибают не от самой опухоли, а от вызванных ею осложнений – тромбоэмболии, сердечной недостаточности или кровотечений.

Черемушкин также добавил, что понятие "выздоровление" при раке – условно. Даже после лечения в организме могут оставаться клетки, способные активироваться спустя годы.

Лерчек доставили в онкологическую реанимацию 2 марта, на следующий день после выписки из роддома. Позже она отказалась от госпитализации и уехала домой под расписку, чтобы быть рядом с новорожденным сыном. Адвокаты блогера не исключают, что в случае подтверждения диагноза суд может принять это во внимание.