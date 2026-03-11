Друзья поделились подробностями личной жизни Галустяна

Юморист давно влюблен

История личной жизни Михаила Галустяна обрастает неприглядными подробностями. После развода с супругой Викторией, с которой артист прожил почти два десятилетия, неожиданно выяснилось, что нынешняя избранница появилась в его жизни задолго до официального расставания с законной женой.

Брак юмориста был расторгнут весной прошлого года. Позднее комик сообщил, что в его жизни уже есть новая женщина. Ею оказалась визажист Лилия Киосе. Однако знакомые артиста утверждают, что их отношения начались гораздо раньше, чем многие предполагали.

По словам людей из окружения звезды, он познакомился с Лилией около трех лет назад во время съемок проекта "Сокровища императора" в Китае. Тогда девушка работала визажистом на съемочной площадке. Как рассказали знакомые артиста, уже там между ними впервые возникла симпатия.

Юморист сразу обратил внимание на Киосе и быстро проникся к ней чувствами. Очевидцы описывают девушку как очень яркую и эффектную и отмечают, что артист был буквально очарован ею.

Сейчас, как утверждают источники, комик относится к Лилии крайне серьезно. Он называет ее самой большой любовью в своей жизни и даже говорит о желании связать с ней судьбу.

К слову, ранее в прессе появлялся намек на роман знаменитости с другой женщиной.