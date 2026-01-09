Бузова намекнула на роман Галустяна и Пинчук

Недавно разведенные звезды сильно сблизились

Известная исполнительница и шоувумен Ольга Бузова поделилась закулисными подробностями со съемок проектов ТНТ и намекнула на возможный роман между Михаилом Галустяном и блогером Ириной Пинчук. По ее словам, во время совместной работы в Китае между ними возникла заметная близость.

Звезда отметила, что симпатия проявилась не на пустом месте. Еще раньше, на съемках другого проекта, ее коллега активно интересовался девушкой, которая тогда дошла до финала шоу. К моменту поездки в КНР оба были свободными от предыдущих отношений, что дало шанс на новую любовь.

Ирина осенью официально развелась после громкого семейного скандала, но сумела сохранить нормальные отношения с бывшим мужем. Сейчас же она и телеведущий уже не особо скрывают взаимную симпатию – флирт был заметен не только участникам, но и всей съемочной группе.

Галустян тоже переживает новый жизненный этап. Весной он объявил о разводе с супругой Викторией после 18 лет брака.