Диетолог назвала главную причину утренних отеков у россиян

Все дело в питании

Врач-диетолог Марьяна Джутова перечислила основные причины утренних отеков, не связанные с серьезными заболеваниями. В разговоре с "Лентой.ру" специалист назвала главного виновника – избыток соли в рационе.

Как пояснила медик, соль в больших количествах содержится не только в соленьях и консервах, но и в фастфуде, колбасах, соусах и даже хлебобулочных изделиях.

"Если человек злоупотребляет солью, его почки не справляются. В результате жидкость задерживается в тканях, особенно на лице, веках и ногах", – рассказала диетолог.

Провоцировать отеки может алкоголь, который обезвоживает организм и перегружает почки. Среди других возможных причин – недостаток белка в питании и употребление молочных продуктов при их непереносимости.

К слову, проблемы с засыпанием и ночные пробуждения, которые также могут влиять на общее самочувствие и внешний вид, врачи рекомендуют решать без гаджетов. Сомнолог Элли Хейр ранее давала следующий совет: если не можете уснуть после внезапного пробуждения, лучше встать с постели, почитать или послушать музыку, а не лежать в телефоне.

Важно также не пытаться "доспать" утром, а вставать в обычное время и выходить на свет – это помогает сбитому режиму вернуться в норму.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник

