У улетевшей на Западе Земфиры* нашли на счетах в РФ 30 млн рублей

В родной стране у певицы остались активы

Уехавшая из страны певица Земфира* (признана иноагентом в РФ) продолжает держать сбережения в российских банках. По данным Telegram-канала Shot, с начала СВО она внесла на накопительные счета около 30 миллионов рублей.

Проценты по вкладам приносят исполнительнице пассивный доход. Находясь в Париже, она уже подняла на этом 3,5 миллиона рублей. Деньги продолжают поступать.

Чтобы сохранить нажитое и избежать уголовной ответственности, Земфира* старается соблюдать российское законодательство: под всеми публикациями ставит иноагентские метки.

В России у певицы остаются действующий ИП и нежилое помещение в подвале дома в Хорошевском районе Москвы. Свою знаменитую квартиру на Фрунзенской набережной она переписала на подругу Ренату Литвинову. В 2022 году они вместе переехали на ПМЖ в Париж. Сама Земфира* в Москву не возвращается, а вот Литвинова, которая не включена в реестр иноагентов, тайно прилетает ради омоложения к российским врачам и косметологам. На процедуры актриса, по данным Shot, уже спустила около 1 миллиона рублей.

У самой Ренаты Литвиновой дела в России идут не блестяще. Ее косметическая фирма ООО "Рида Косметикс" завершила прошлый год с убытком в 5,3 миллиона рублей. Последний раз компания фиксировала чистую прибыль в 2021-м. Однако у артистки остаются солидные активы: дом в Троицке, квартиры и Lexus.

*признана иностранным агентом решением Минюста

Источник: Shot ✓ Надежный источник
