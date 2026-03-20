Всеми структурами в ЕС руководят "европейские девочки" – Лукашенко

"Европейские девочки": Евросоюз получил звонкую пощечину от Минска
Батька без смущения описал реальное положение дел

Белорусский лидер Александр Лукашенко резко высказался о нынешнем руководстве еврообъединения и прямо объявил, что в Брюсселе сегодня нет людей, способных выстраивать внятные и прагматичные отношения ни с Минском, ни с Москвой. Батька констатировал: вместо серьезного подхода Европа выбрала совсем другой курс и в итоге сама загнала себя в тупик.

В беседе с прессой белорусский лидер затронул отношения европейцев с Россией и американцами. При этом он сразу же подчеркнул, что всегда выступал за сохранение Евросоюза как одной из важных опор мира.

Батька заявил, что Европе следовало строить нормальные отношения с Белоруссией и Россией, и тогда ситуация могла бы развиваться совсем иначе. Однако евробюрократы пошли другим путем и еще во времена Джо Байдена подчинились американцам, отказавшись от самостоятельной линии.

Журналисты напомнили ему, что еще не так давно звучали разговоры о большом общем пространстве от Владивостока до Лиссабона и о глубокой интеграции на этих землях. В ответ Лукашенко заметил, что даже такие базовые вещи реализовать не удалось, потому что в европейских структурах сегодня просто некому заниматься подобными вопросами.

"Да. Не сделали элементарное – ну кому там делать? Ну, вы же видите этих девочек, которые сегодня возглавляют не только министерства иностранных дел, но и все структуры в Брюсселе", – сказал глава государства.

При этом политик отдельно оговорился, что не выступает против представительниц прекрасного пола и, напротив, относится к ним с особым уважением, однако, к сожалению, нынешние европейские руководительницы не идут ни в какое сравнение с белорусскими женщинами, а их поведение оставляет желать лучшего.

К слову, недавно шефа европейской дипломатии Каю Каллас назвали "идиоткой".

Источник: Telegram-канал "Пул Первого" ✓ Надежный источник
