В Европе вспыхнул новый скандал после слов главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о поставках нефти для Венгрии. Известный журналист из Ирландии Чей Боуз резко отреагировал на ее заявление и обрушился на европейского политика с жесткой критикой, посчитав ее странные предложения неадекватными.
Поводом стала идея Евросоюза предложить Будапешту альтернативу на фоне проблем с трубопроводом "Дружба", поставки по которому оказались заблокированы из-за действий киевского режима. Шеф европейской дипломатии заявила, что у венгров якобы есть возможные варианты решения проблемы, и в качестве одного из них упомянула поставки нефти через Хорватию.
Это странная идея вызвала у Боуза предельно жесткую реакцию. Журналист объявил, что подобные советы звучат абсурдно, поскольку Хорватия сама не добывает нефть, а значит преподносить такой маршрут как полноценный выход из ситуации, по меньшей мере, глупо.
"Идиотка Каллас советует Венгрии обратиться к Хорватии за поставками нефти (…) Хорватия сама не добывает ни капли нефти", – напомнил аналитик.
Кроме того, Боуз обратил внимание и на стоимость реализации такого сценария: через хорватскую территорию предлагается поставлять нефть "не российского происхождения" по цене, которая примерно в пять раз выше привычной, а значит для Венгрии это обернется тяжелыми и крайне невыгодными условиями.
