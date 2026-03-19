Боуз осудил предложение Каллас об альтернативе "Дружбе" для Венгрии

"Идиотка": слова Каллас о "Дружбе" привели в бешенство журналиста
Кая Каллас Фото: European Union/wikimedia.org
Политик выступила со странной инициативой

В Европе вспыхнул новый скандал после слов главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о поставках нефти для Венгрии. Известный журналист из Ирландии Чей Боуз резко отреагировал на ее заявление и обрушился на европейского политика с жесткой критикой, посчитав ее странные предложения неадекватными.

Поводом стала идея Евросоюза предложить Будапешту альтернативу на фоне проблем с трубопроводом "Дружба", поставки по которому оказались заблокированы из-за действий киевского режима. Шеф европейской дипломатии заявила, что у венгров якобы есть возможные варианты решения проблемы, и в качестве одного из них упомянула поставки нефти через Хорватию.

Это странная идея вызвала у Боуза предельно жесткую реакцию. Журналист объявил, что подобные советы звучат абсурдно, поскольку Хорватия сама не добывает нефть, а значит преподносить такой маршрут как полноценный выход из ситуации, по меньшей мере, глупо.

"Идиотка Каллас советует Венгрии обратиться к Хорватии за поставками нефти (…) Хорватия сама не добывает ни капли нефти", – напомнил аналитик.

Кроме того, Боуз обратил внимание и на стоимость реализации такого сценария: через хорватскую территорию предлагается поставлять нефть "не российского происхождения" по цене, которая примерно в пять раз выше привычной, а значит для Венгрии это обернется тяжелыми и крайне невыгодными условиями.

К слову, ранее Венгрия выставила жесткий ультиматум Зеленскому.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
