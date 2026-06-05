Lrytas: главу МИД Литвы могут уволить из-за слов о Калининграде

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Скандальные заявления о Калининграде могут стоить руководителю МИД Литвы Кястутису Будрису его должности. В политических кругах республики заговорили о том, что глава внешнеполитического ведомства оказался на грани отставки после серии хамских русофобских высказываний, вызвавших широкий общественный и политический резонанс.
Как сообщает местная пресса со ссылкой на представителей Сейма, в последнее время этот политик подвергается жесткой критике из-за своей позиции по Калининградской области и Белоруссии. Воинственные призывы министра вызвали недовольство не только среди его политических оппонентов, но и внутри всей литовской политической элиты.
Глава партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас заявил, что дни Будриса на посту начальника МИД сочтены. По его информации, вопрос об увольнении министра уже активно обсуждается, и окончательное решение может быть принято в ближайшие выходные.
Министр оказался в центре громкого скандала из-за своих высказываний о российском регионе. Он призвал НАТО "показать мускулы" и ударить по Калининграду. Также политик жестко критиковал позицию Белоруссии.
Ранее письмо Зеленского Путину вызвало скандал в Раде.
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