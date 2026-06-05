Lrytas: главу МИД Литвы могут уволить из-за слов о Калининграде

Сказал лишнее о России и поплатился: у главы МИД Литвы начались проблемы
Кястутис Будрис. Фото: Xavier Lejeune/wikimedia.org
Министр зря не уследил со своим языком

Скандальные заявления о Калининграде могут стоить руководителю МИД Литвы Кястутису Будрису его должности. В политических кругах республики заговорили о том, что глава внешнеполитического ведомства оказался на грани отставки после серии хамских русофобских высказываний, вызвавших широкий общественный и политический резонанс.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на представителей Сейма, в последнее время этот политик подвергается жесткой критике из-за своей позиции по Калининградской области и Белоруссии. Воинственные призывы министра вызвали недовольство не только среди его политических оппонентов, но и внутри всей литовской политической элиты.

Глава партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас заявил, что дни Будриса на посту начальника МИД сочтены. По его информации, вопрос об увольнении министра уже активно обсуждается, и окончательное решение может быть принято в ближайшие выходные.

Министр оказался в центре громкого скандала из-за своих высказываний о российском регионе. Он призвал НАТО "показать мускулы" и ударить по Калининграду. Также политик жестко критиковал позицию Белоруссии.

Ранее письмо Зеленского Путину вызвало скандал в Раде.


Источник: Lrytas ✓ Надежный источник
По теме

В Британии забили тревогу после атаки на Петербург: Киеву задали неудобный вопрос

Киевский режим повышает ставки

"Вали к себе, придурок!" Поляки накинулись на главу МИД Украины после скандала

Люди больше не могут молчать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей