Иран нанес удар по базам американцев на Ближнем Востоке

Базы США в огне: Иран нанес сокрушительный удар возмездия
Картинка: сгенерировано ИИ
Тегеран снова перешел в наступление

Ирано-американский конфликт снова стремительно обостряется. После масштабных ударов ВС США тегеранская администрация объявила о начале ответной военной операции, заявив об атаках на военные объекты противника в Бахрейне и Кувейте.

Сообщается, что в ходе операции были использованы ракеты и дроны. Иранская сторона заявила, что удары были нанесены по 85 американским военным объектам, расположенным на бахрейнских и кувейтских землях. Кроме того, КСИР сообщил об уничтожении дрона ВС США MQ-9.

Тегеран подчеркнул, что операция стала ответом на недавние удары противника по иранской территории. Ранее американские военные атаковали более 80 объектов, объяснив это необходимостью лишить иранцев возможности "препятствовать" судоходству в Ормузском проливе.

После начала иранской операции возмездия в Кувейте и Бахрейне были объявлены сигналы воздушной тревоги. При этом, сообщается, что вашингтонская администрация рассчитывает сохранить возможность для дальнейших переговоров, несмотря на очередное обострение ситуации.

К слову, недавно на дом беглого Макаревича* упали обломки иранской ракеты.

*признан в РФ иноагентом

Источник: Fars ✓ Надежный источник
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