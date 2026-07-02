Многие уверены, что развязка близко

На Западе регулярно звучат заявления о том, что положение всушников стремительно ухудшается. Профессор из Норвегиии Глен Диесен заявил, что потери армии Незалежной достигли такого уровня, что дальнейшее удержание линии обороны становится все более проблематичным, так что завершение конфликта может оказаться значительно ближе, чем многие ожидали.

Эксперт заявил, что сокращение численности украинских вояк, потеря вооружения и техники свидетельствуют о серьезном ослаблении ВСУ. Он отметил, что при сохранении такой динамики украинская армия уже не сможет держать позиции так, как раньше.

"Украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие четыре года", – констатирует он.

Кроме того, аналитик раскритиковал позицию евростран по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что ЕС заявляет о поддержке киевского режима и при этом исключает возможность достижения мира, поскольку продолжает настаивать на вступлении Незалежной в "дружные" натовские ряды, что неприемлемо для Москвы.

Ранее стало известно, что удар возмездия армии России обрушился на Киев.