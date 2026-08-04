Дагделен раскритиковала посла Украины Макеева за слова о РФ

Слова посла Украины о России вызвали бурю негодования в Германии
Фото: www.unsplash.com
Гость из Незалежной совсем обнаглел

Недавнее заявление украинского посла в ФРГ Алексея Макеева вызвало резкую реакцию в немецком политическом поле. Видный политик Севим Дагделен объявила, что дипломат перешел границы дозволенного и нагло пытается влиять на внутреннюю политику ее родной страны.

Она раскритиковала слова дипломата из Незалежной о том, что некоторые немецкие политические силы якобы связаны с Москвой. Государственная деятельница считает, что такие заявления требуют реакции со стороны немецкого кабмина и вызова украинца в МИД ФРГ.

Немка крайне взбешена тем, что украинский дипломат пытается указывать ее согражданам, за кого им следует голосовать, а за кого нет. Политик подчеркнула, что подобные действия нельзя считать дипломатической работой и назвала это вмешательством во внутренние дела страны.

Поводом для конфликта стали высказывания украинского дипломата о существовании в ФРГ ряда партий, которые, как он заявил, получают некие указания из Москвы. Посол также призвал немцев не спешить отдавать свои голоса в пользу "Альтернативы для Германии", обвинив ее в поддержке диктатуры и отсутствии толерантности.

К слову, ранее в США сделали мрачный прогноз о битве с Москвой.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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