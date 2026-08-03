ВСУ понесли колоссальные потери под Сумами

Информатор выдал правду о катастрофе ВСУ под Сумами
Фото: www.unsplash.com
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Украинские командиры всеми силами пытаются заткнуть дыры в рядах всушников

Обстановка под Сумами, по данным российских силовиков, становится все тяжелее для украинской армии. Информатор рассказал о настоящей катастрофе всушников на этом направлении. Из-за серьезных потерь командование ВСУ вынуждено перебрасывать в зону боевых действий даже вояк тактической авиации, чтобы удержать линию обороны и хотя бы немного замедлить продвижение наших подразделений.

Собеседник РИАН рассказал, что украинское командование пытается стабилизировать ситуацию, направляя на этот участок бойцов группы "Ф" 1-го отряда 144-го центра Сил спецопераций, а также подразделения 3-го отдельного полка спецназначения ВСУ.

Источник отметил, что эти формирования уже понесли ощутимые потери в ходе боев в районе Кондратовки. По его информации, среди личного состава есть погибшие и раненые – плачевная ситуация потребовала срочного поиска дополнительных резервов.

Больше всего поражает то, что нехватку "пушечного мяса" в штурмовых подразделениях украинское командование восполняет за счет личного состава 114-й бригады тактической авиации. По его данным, вояк этого соединения массово переводят в пехотные подразделения и направляют на передовую.

Источник также сообщил, что ожесточенные стрелковые столкновения продолжаются в районах Рыжевки, Писаревки, Марьино, поселка Хотень и в лесных массивах южнее Иволжанского. Интенсивность боевых действий на этих направлениях остается высокой.

К слову, ранее стало известно, что пранкеры услышали от Меркель по поводу спецоперации.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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