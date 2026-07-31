После 1 августа Вселенная подарит волшебный шанс: три знака будут прыгать от счастья

Астрологи рассказали, кого ждет особенно благоприятный период

Избранникам Вселенной сейчас стоит уделить больше внимания близким, чаще бывать на природе и не забывать заботиться о своем здоровье – такие, казалось бы, простые шаги помогут привлечь удачу в жизнь.

Телец

Лев

Козерог

После 1 августа Тельцам стоит чаще проводить время со своей второй половинкой. Совместный ужин, откровенный разговор или небольшое путешествие помогут укрепить отношения и вернуть давно забытое чувство нежности.У Львов начинается период внутреннего обновления. Сейчас важно не распыляться на мелочи, а посвятить свободное время семье и тем, кто действительно дорог. Выходные лучше провести за городом, можно пойти на прогулку в лес или к озеру. Такие моменты помогут восстановить силы и принять правильные решения.После 1 августа Козерогов ждут приятные события, но многое будет зависеть от их собственного настроя. Чем больше тепла и внимания вы подарите любимому человеку, тем больше поддержки получите в ответ. Не сидите дома – прогулки на свежем воздухе помогут привести мысли в порядок и зарядиться энергией.