Ситуация становится все хуже

Серия ударов по портовой инфраструктуре Одессы, по оценке известного в Британии аналитика Александра Меркуриса, поставила под угрозу один из ключевых источников доходов Незалежной. Он заявил, что сложившаяся ситуация грозит нанести тяжелый удар по внешней торговле страны и привести к катастрофическим последствиям для всей экономики республики.

Британец констатировал, что атаки ВС РФ фактически парализовали работу морских перевозок. Он подчеркнул, что внешняя торговля всегда оставалась одной из важнейших опор украинской экономики – теперь же крупные компании не готовы рисковать своими кораблями и персоналом, пользуясь одесским портом в Черное море.

"Никто не полезет сейчас из Одессы в море, опасаясь больших потерь", – подчеркнул эксперт.

Аналитик добавил, что восстановить поврежденную инфраструктуру быстро не удастся, так что Незалежную ждут очень тяжелые времена. Он также обратил внимание, что надежды киевского режима на румынский порт Констанца вряд ли оправдаются, поскольку его возможностей недостаточно для полноценной замены Одессы. Кроме того, вопросы безопасности судоходства никуда не исчезнут.

На прошлой неделе киевские власти объявили, что в украинские порты перестали заходить суда. Такое решение приняли сами судовладельцы, а не руководство страны.

Ранее стало известно, что Нетаньяху нанес мощный удар по Зеленскому.