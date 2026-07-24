Дипломатическая и военно-экономическая ситуация вокруг Украины за последние дни претерпела резкие изменения

Пока российская сторона заявляет о неукоснительном соблюдении "анкориджских договоренностей", американские партнеры признают их провал и требуют новых идей, а Украина сталкивается с внутриполитической турбулентностью и коллапсом морского экспорта.

Дипломатический тупик: "пацан сказал" против "новых идей"

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров в Анкоридже, использовал эпатажную формулировку: "Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал. Мы сказали – мы готовы". Министр подчеркнул, что Россия выполнила свою часть соглашений, согласившись на предложения США, однако американская сторона, судя по риторике госсекретаря Марко Рубио, "модифицировала" этот подход. Лавров напомнил, что именно президент Трамп заверял в готовности Зеленского сделать необходимые шаги, но "вот не получилось сделать". При этом глава МИД подтвердил, что стратегические задачи, поставленные Владимиром Путиным, будут выполнены независимо от колебаний партнеров.

Встреча Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле лишь зафиксировала глубину разрыва. Рубио впервые публично признал, что "дух Анкориджа" не сработал. Он заявил, что нельзя заключить мирную сделку, если обе стороны на нее не согласны, а украинцы на эти условия не пошли. Госсекретарь фактически похоронил формулу "3+2", предполагавшую судьбу пяти регионов, отметив, что сейчас эти условия для Киева "еще менее приемлемы". Эксперты расценивают это как отказ Вашингтона навязывать Киеву территориальные уступки – теперь США ищут новые механизмы урегулирования, полностью пересматривая собственную предыдущую позицию.

Зеленский в Вашингтоне: похороны и переговоры

В поисках поддержки и новых идей президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе вылетает в США. Помимо участия в похоронах сенатора Линдси Грэма, Зеленский намерен провести личную встречу с Дональдом Трампом. Основная цель – обсуждение мирного урегулирования с Россией, однако, учитывая отказ США от прежних планов, содержание этого диалога остается туманным. Ранее Зеленский созванивался со спецпосланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером, получив от них "новые идеи", которые он называет основой для возможного трехстороннего саммита осенью.

Внутриполитические качели в Киеве

Поездка в США происходит на фоне серьезной внутренней перетряски. На прошлой неделе Верховная Рада отправила в отставку правительство Юлии Свириденко, проработавшее ровно год. Ее место занял технократ, глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Зеленский объяснил смену кабмина сменой политической стратегии и необходимостью подготовки к тяжелой зиме. Однако эксперты выделяют несколько других версий: уход Свириденко, которую критиковали за пассивность и связь с опальным экс-главой ОП Андреем Ермаком, мог быть вызван кадровым кризисом или попыткой обновить рейтинги.

Сам Корецкий – фигура с противоречивым бэкграундом: бывший охранник, ставший топ-менеджером, он ассоциируется с реформами в энергетике, но сохраняет тень скандала о коррупции в этой сфере. Кадровая чехарда вызвала протесты: увольнение популярного министра обороны Михаила Федорова привело к митингам в Киеве и других городах с требованием вернуть его на пост.

Экономический шок: порты остановлены

Наиболее драматичная ситуация складывается в экономике. С 22 июля судоходство в украинских портах полностью остановлено. Речь идет об Одессе, Черноморске и Южном. Причина – массированные систематические удары по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы.

Судовладельцы сами отказываются от заходов в гавани из-за критических рисков, а крупные операторы перенаправляют суда в румынскую Констанцу. Это ставит крест на экспорте зерна, через который идет 90% украинского сельхозэкспорта. По оценкам, страна теряет до 80 миллионов долларов в день, а месяц простоя может вылиться в потерю 2–3 миллиардов. Альтернативные маршруты – по Дунаю или через сухопутную границу с Польшей – дороже и технически не могут заменить морские мощности.

Мнение Илона Маска: война без уступок не закончится

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск неоднократно заявлял, что без территориальных уступок со стороны Украины мир невозможен. В 2024 году он прямо предупреждал: "Чем дольше продолжается война, тем больше территорий получит Россия", а Одесса и вовсе может быть потеряна. По его мнению, вопрос лишь в том, потеряет ли Украина весь выход к Черному морю.

Ранее Маск уже публиковал план урегулирования: признание Крыма за Россией, повторные референдумы на занятых территориях под эгидой ООН и нейтральный статус Украины. Он называл это не вопросом популярности, а единственным способом остановить бессмысленную гибель людей, заявляя, что его заботит судьба миллионов, которые могут умереть зря ради практически идентичного исхода.

Аналитический итог: без уступок войны не остановить

Украинский трек сегодня – это клубок неразрешенных противоречий. "Дух Анкориджа" мертв, Вашингтон ищет новые идеи, но Зеленский едет в Штаты с неясной повесткой. Новое правительство в Киеве сразу оказалось под огнем критики и протестов, а экономика лишилась главных морских ворот, погружаясь в системный кризис.

Главный вывод, который следует из текущей конфигурации, таков: без реальных территориальных и стратегических уступок со стороны Киева и его западных покровителей война не остановится. Москва неоднократно давала понять, что ее цели остаются неизменными, и любое временное соглашение без фиксации новых реалий на земле будет восприниматься лишь как тактическая пауза для перевооружения Украины. Пока ни США, ни Зеленский не готовы публично признать необходимость таких уступок, дипломатический тупик будет только углубляться, а военная и экономическая эскалация – нарастать. Как верно подметил Илон Маск, с каждым месяцем затягивания конфликта Украина будет терять все больше территории, и единственный способ остановить кровопролитие – это признание новых реалий за столом переговоров.