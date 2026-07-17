Страна столкнулась с большими проблемами

Масштабная перестановка во власти обернулась для Украины самым серьезным политическим кризисом за последние два года. Как пишет The New York Times, ситуация стала крупнейшим потрясением для страны со времен увольнения Валерия Залужного в 2024 году, когда между ним и Владимиром Зеленским разгорелся конфликт из-за вопросов мобилизации.

По данным издания, отставка правительства резко обострила политическую ситуацию в стране. Газета отмечает, что нынешний кризис оказался самым глубоким с момента смены главнокомандующего ВСУ в 2024 году. Отдельное внимание авторы публикации уделяют увольнению министра обороны Михаила Федорова. По оценке аналитиков, это решение стало причиной серьезного раскола внутри украинской власти – резко усилилось противостояние между представителями так называемого технократического крыла и военным руководством.

14 июля Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, после чего полномочия сложил весь кабмин. Позже стало известно об отставке Федорова, которая вызвала массовый бунт в ряде украинских городов.

Зимой 2024 года Залужный покинул пост командира ВСУ. До этого сообщалось о возможном конфликте между ним и киевским верховодом. По оценкам некоторых экспертов, высокопоставленный военный мог стать политическим соперником главы киевского режима, если бы решил начать политическую карьеру.