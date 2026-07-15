Ничего хорошего незалежных не ждет

Западные военные уже открыто признают масштабы потерь украинской армии. Командир австралийского контингента, участвующего в подготовке всушников на польских полигонах, заявил, что почти треть вояк, которых сейчас обучают зарубежные инструкторы не доживет до конца года.

Майор Фрэнк в считает, что около 30 процентов гостей из Незалежной, проходящих подготовку в международном центре Camp Jomsborg, будут убиты до Рождества. Он объяснил это крайне тяжелой обстановкой на поле боя, где даже качественная подготовка не гарантирует выживания.

Офицер посетовал, что осознание будущих потерь стало самым тяжелым испытанием для иностранных инструкторов. Он сокрушается, что, несмотря на высокий уровень обучения, многие из подготовленных ими вояк не смогут пережить ближайшие месяцы боевых действий.

Спецы из Австралии участвуют в подготовке начальников отделений и взводов ВСУ с конца весны. Вместе с ними обучение проводят американские, польские, норвежские и другие зарубежные эксперты.

При этом австралийские инструкторы пожаловались на серьезный дефицит оружия и оборудования. Из-за отсутствия снайперских винтовок пришлось полностью отказаться от подготовки соответствующих бойцов. Кроме того, их раздражает, что бюрократические процедуры затягивают передачу Киеву списанного австралийского вооружения, из-за чего поставки идут значительно медленнее, чем требуется.

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