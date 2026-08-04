Ангельские инвестиции и сексуальный скандал с Джаредом Лето

Ангельские инвестиции и сексуальный скандал с Джаредом Лето
Джаред Лето собирал венчурный фонд до появления новых обвинений
Голливудский актер намеревался превратить многолетние частные вложения в полноценный инвестиционный бизнес, но публичный кризис возник в самый чувствительный момент переговоров.

Джаред Лето много лет строил редкую для голливудской звезды параллельную карьеру. За пределами съемочной площадки и сцены Thirty Seconds to Mars он вкладывал деньги в технологические компании, появлялся рядом с известными предпринимателями и постепенно превращал статус знаменитости в доступ к венчурной индустрии.

По данным Business Insider, до новой волны обвинений актер занимался привлечением капитала для собственного венчурного фонда. Детали его предполагаемого размера и состав инвесторов публично не раскрывались. Однако сам момент оказался особенно сложным: сбор фонда зависит не только от прошлых сделок, но и от доверия людей, готовых передать управляющему значительные суммы на много лет.

От ангельских вложений к полноценному фонду

Лето начал инвестировать в стартапы задолго до того, как участие знаменитостей в венчурных сделках стало модным. В его портфеле упоминались Uber, Airbnb, Spotify, Reddit, Robinhood и другие компании, которые впоследствии получили глобальную известность.

Доступные данные CB Insights насчитывают 45 инвестиций и 19 выходов из портфеля. Эти цифры не раскрывают объем личных вложений актера или его прибыль: участие в раунде может означать как крупный чек, так и сравнительно небольшую долю. Тем не менее список показывает, что речь шла не о разовой рекламной активности, а о систематической работе продолжительностью более десяти лет.

Одной из наиболее заметных ранних ставок называют производителя устройств для умного дома Nest. В 2014 году Google приобрела компанию за 3,2 миллиарда долларов. Эта сумма была стоимостью всей сделки, а не доходом Лето, однако актер позднее называл Nest своим самым удачным технологическим вложением.

Джаред Лето: инвестиции и сделки

Почему репутация управляющего важнее звездного имени

Частный инвестор рискует собственным капиталом. Управляющий фондом получает деньги партнеров и обязан регулярно объяснять, как выбираются сделки, контролируются конфликты интересов и защищается репутация структуры. Поэтому переход от личных инвестиций к фонду требует иной степени прозрачности.

Знаменитость может помочь открыть двери основателям стартапов и привлечь внимание к портфелю. Но тот же публичный статус увеличивает риски: любой кризис вокруг управляющего способен заставить потенциальных вкладчиков отложить решение, потребовать дополнительных проверок или вовсе отказаться от участия.

Обвинения и категорическое отрицание

В конце июля BBC выпустила документальный фильм "Джаред Лето: темная тайна Голливуда". Четыре женщины заявили о предполагаемом сексуальном насилии или неподобающем поведении в период с 2002 по 2016 год, когда они были подростками, а Лето – взрослым. Еще несколько участниц рассказали о звонках и предложениях сексуального характера.

Associated Press сообщило, что не смогло независимо подтвердить эти заявления. Полные имена героинь фильма не раскрывались. Сам Лето категорически отверг обвинения и заявил через представителя, что никогда никого не подвергал сексуальному насилию. Ранее его представители также отрицали обвинения, опубликованные другими СМИ в 2025 году.

На данный момент публично не сообщалось о судебном решении, которое подтверждало бы изложенные в фильме утверждения. Поэтому корректно говорить именно об обвинениях и ответе актера, не подменяя расследование медийным приговором.

Будущее фонда остается неопределенным

Business Insider не утверждает, что проект фонда окончательно закрыт. Сбор капитала часто занимает месяцы, а переговоры проходят конфиденциально. Возможны разные сценарии: пауза, изменение команды, отказ отдельных партнеров или продолжение работы без публичных объявлений.

Но эта история показывает пределы модели, в которой личный бренд становится главным активом инвестиционного проекта. Успешные ранние ставки способны подтвердить чутье инвестора, однако фонд оценивают еще и по устойчивости команды, правилам управления и способности пережить кризис вокруг основателя.

Для Лето венчурный бизнес мог стать следующей большой ролью – уже без сценария и камеры. Теперь его перспективы зависят не только от цифр портфеля, но и от того, сочтут ли потенциальные партнеры репутационный риск приемлемым. Пока ответа на этот вопрос нет.

Источник: Business Insider • Требует проверки

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