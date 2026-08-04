Курица с картошкой в казане под чесночной корочкой к ужину

Курица с картошкой в казане под чесночной корочкой к ужину
Курица с картошкой в казане под чесночной корочкой к ужину
Курица с картошкой в казане готовится без сложных приемов, но выходит щедрой: снизу мягкий сок, сверху румяная картошка и чесночный аромат на весь двор.

Иногда лучший ужин начинается не с рецепта, а со звука: масло тихо шипит в казане, куриная кожа цепляется за горячий металл, картошка падает сверху тяжелыми ломтиками. Через полчаса уже понятно, что к столу никто не опоздает.

Это блюдо простое, но у него есть маленькая хитрость. Картошку не надо топить в соусе. Ей нужно дать сначала подрумяниться, а потом уже довести до мягкости под крышкой, чтобы низ был сочным, а верх – почти запеченным.

Ингредиенты

  • куриные бедра – 900 г;
  • картофель – 1 кг;
  • лук – 2 штуки;
  • чеснок – 6 зубчиков;
  • растительное масло – 70 мл;
  • паприка – 1 чайная ложка;
  • сушеный тимьян или хмели-сунели – 1 чайная ложка;
  • соль и перец – по вкусу;
  • зелень – для подачи.

Как готовить

  • Курицу обсушите, посолите, поперчите и натрите паприкой.
  • Картофель нарежьте крупными дольками, лук – полукольцами.
  • В казане разогрейте масло и обжарьте курицу до румяной корочки.
  • Добавьте лук, готовьте 5 минут, пока он не станет мягче.
  • Выложите картофель, посолите, добавьте специи и целые зубчики чеснока.
  • Перемешайте один раз, накройте крышкой и готовьте на среднем огне 25 минут.
  • Откройте казан, аккуратно переверните картофель и подержите еще 7-10 минут без крышки.

Что важно

Картофель лучше брать плотный, не слишком рассыпчатый. Если куски мелкие, они быстро развалятся и впитают слишком много масла. Чеснок можно оставить в кожуре: он запечется мягким и сладким, без резкой горечи.

Подавайте прямо из казана, посыпав зеленью. Это тот случай, когда блюдо выглядит честнее в посуде, где готовилось: с румяными краями, горячим паром и запахом, который собирает всех быстрее любого звонка.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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