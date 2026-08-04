Курица с картошкой в казане под чесночной корочкой к ужину

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Иногда лучший ужин начинается не с рецепта, а со звука: масло тихо шипит в казане, куриная кожа цепляется за горячий металл, картошка падает сверху тяжелыми ломтиками. Через полчаса уже понятно, что к столу никто не опоздает.
Это блюдо простое, но у него есть маленькая хитрость. Картошку не надо топить в соусе. Ей нужно дать сначала подрумяниться, а потом уже довести до мягкости под крышкой, чтобы низ был сочным, а верх – почти запеченным.
Картофель лучше брать плотный, не слишком рассыпчатый. Если куски мелкие, они быстро развалятся и впитают слишком много масла. Чеснок можно оставить в кожуре: он запечется мягким и сладким, без резкой горечи.
Подавайте прямо из казана, посыпав зеленью. Это тот случай, когда блюдо выглядит честнее в посуде, где готовилось: с румяными краями, горячим паром и запахом, который собирает всех быстрее любого звонка.
Немка выдала все как на духу