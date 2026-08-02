Настойка из смородины на водке с мягкой кислинкой к столу

Настойка из смородины на водке с мягкой кислинкой к столу
Настойка из смородины на водке с мягкой кислинкой к столу
Смородиновая настойка на водке раскрывает ягоду без лишней тяжести: получается густой цвет, чистая кислинка и аромат, который напоминает августовский сад после дождя.

Черная смородина – ягода с голосом. Стоит раздавить горсть в ладони, и кухня сразу становится похожей на дачу: мокрые листья, деревянная лавка, миска темных ягод, которые пачкают пальцы так честно, будто это не сок, а летняя печать.

Настойка любит неспешность. Здесь не нужно варить сироп часами или придумывать десяток специй. Смородина сама даст цвет, терпкость и тот самый аромат, ради которого банку периодически хочется открыть раньше срока.

Ингредиенты

  • черная смородина – 500 г;
  • водка хорошего качества – 700 мл;
  • сахар – 120-160 г;
  • вода – 100 мл;
  • лимонная цедра – 2 тонкие полоски по желанию.

Как готовить

  • Смородину переберите, промойте и хорошо обсушите, чтобы в банку не попала лишняя вода.
  • Половину ягод слегка разомните, вторую половину оставьте целой.
  • Сложите ягоды в чистую сухую банку, добавьте цедру и залейте водкой.
  • Закройте крышкой и уберите в темное место на 14-18 дней, раз в два дня мягко встряхивайте банку.
  • Сварите легкий сироп из воды и сахара, остудите, смешайте с процеженной настойкой.
  • Разлейте по бутылкам и дайте напитку отдохнуть еще 5-7 дней.

Что важно

Не давите все ягоды сразу: целая смородина делает вкус чище, а размятая отвечает за цвет и глубину. Сахар лучше добавлять постепенно. После первой выдержки попробуйте настойку маленькой ложкой и решите, нужна ли ей дополнительная мягкость.

Подавайте настойку хорошо охлажденной, в маленьких рюмках, рядом с сыром, ягодным пирогом или просто спокойным разговором. У нее насыщенный характер, поэтому ей не нужна большая порция, достаточно одного аккуратного глотка.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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