Настойка из смородины на водке с мягкой кислинкой к столу

Смородиновая настойка на водке раскрывает ягоду без лишней тяжести: получается густой цвет, чистая кислинка и аромат, который напоминает августовский сад после дождя.

Черная смородина – ягода с голосом. Стоит раздавить горсть в ладони, и кухня сразу становится похожей на дачу: мокрые листья, деревянная лавка, миска темных ягод, которые пачкают пальцы так честно, будто это не сок, а летняя печать.

Настойка любит неспешность. Здесь не нужно варить сироп часами или придумывать десяток специй. Смородина сама даст цвет, терпкость и тот самый аромат, ради которого банку периодически хочется открыть раньше срока.

Ингредиенты

черная смородина – 500 г;

водка хорошего качества – 700 мл;

сахар – 120-160 г;

вода – 100 мл;

лимонная цедра – 2 тонкие полоски по желанию.

Как готовить

Смородину переберите, промойте и хорошо обсушите, чтобы в банку не попала лишняя вода.

Половину ягод слегка разомните, вторую половину оставьте целой.

Сложите ягоды в чистую сухую банку, добавьте цедру и залейте водкой.

Закройте крышкой и уберите в темное место на 14-18 дней, раз в два дня мягко встряхивайте банку.

Сварите легкий сироп из воды и сахара, остудите, смешайте с процеженной настойкой.

Разлейте по бутылкам и дайте напитку отдохнуть еще 5-7 дней.

Что важно

Не давите все ягоды сразу: целая смородина делает вкус чище, а размятая отвечает за цвет и глубину. Сахар лучше добавлять постепенно. После первой выдержки попробуйте настойку маленькой ложкой и решите, нужна ли ей дополнительная мягкость.

Подавайте настойку хорошо охлажденной, в маленьких рюмках, рядом с сыром, ягодным пирогом или просто спокойным разговором. У нее насыщенный характер, поэтому ей не нужна большая порция, достаточно одного аккуратного глотка.