Нетаньяху приехал за поддержкой, но Трамп больше не играет по его сценарию

Премьер Израиля прибыл в Вашингтон укрепить союз, однако разногласия по Ирану, Ливану и выборам превратили встречу в главный политический экзамен.

Встречи Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа годами проходили по хорошо знакомому сценарию.

Красная дорожка, крепкое рукопожатие, улыбки перед камерами и обязательные заявления о нерушимом союзе между Соединенными Штатами и Израилем.

Каждая сторона получала необходимую картинку. Трамп демонстрировал американским консерваторам поддержку главного союзника на Ближнем Востоке. Нетаньяху возвращался домой как политик, способный разговаривать с хозяином Белого дома почти на равных.

Но нынешний визит израильского премьера в Вашингтон может пройти совсем иначе.

За пять месяцев, прошедших после их последней личной встречи, военный союз превратился в сложные отношения двух лидеров, которые все чаще преследуют разные цели.

Они вместе начали войну с Ираном, но теперь расходятся в главном вопросе: как и когда ее заканчивать.

От общей войны к разным целям

Когда Трамп и Нетаньяху встречались в феврале, между США и Израилем существовал почти беспрецедентный уровень военного взаимодействия.

Стороны согласовывали планы ударов, обменивались разведывательной информацией и публично представляли операцию против Ирана как начало быстрой и решительной победы.

Предполагалось, что уничтожение руководства страны и ключевой военной инфраструктуры ослабит Тегеран, заставит его отказаться от ядерной программы и, возможно, приведет к смене власти.

Война оказалась значительно длиннее и сложнее.

Иран не капитулировал. Его вооруженные силы продолжили наносить ракетные и беспилотные удары, а Ормузский пролив превратился в источник постоянной угрозы для мировой торговли.

Трамп, которому обещали ограниченную кампанию продолжительностью несколько недель, получил затяжной конфликт с растущими экономическими и политическими издержками.

Нетаньяху при этом продолжал настаивать на усилении давления.

Для израильского премьера ослабленный, но сохранивший власть Иран остается угрозой. Для Трампа продолжение войны постепенно превращается в препятствие перед американскими выборами и символ невыполненного обещания быстро заключить выгодную сделку.

Нетаньяху пришлось добиваться приглашения

Раньше израильскому премьеру не приходилось долго объяснять, зачем ему нужна встреча с Трампом.

На этот раз организация визита заняла несколько недель.

По данным CNN, Нетаньяху пытался получить приглашение в Белый дом, чтобы обсудить ход войны и предупредить американского президента против чрезмерных уступок Ирану.

Однако Трамп первоначально не проявлял большого желания встречаться.

Некоторые представители администрации были раздражены тем, что израильская сторона пыталась приблизить визит через утечки в СМИ, создавая впечатление, будто переговоры уже согласованы.

Возможность появилась после смерти сенатора Линдси Грэма. Нетаньяху прибыл в Вашингтон на мемориальные мероприятия, и поездка позволила добавить в расписание отдельную встречу с президентом.

Для главы израильского правительства сама необходимость так настойчиво добиваться разговора стала тревожным сигналом.

Человек, которого раньше считали одним из наиболее влиятельных иностранных партнеров Трампа, впервые приехал в Вашингтон не только обсуждать стратегию, но и восстанавливать собственное положение.

Свежая разведка как главный аргумент

Центральной темой переговоров должен стать Иран.

Нетаньяху намерен показать Трампу новые разведывательные данные о восстановлении иранской ядерной и военной инфраструктуры.

Израильская сторона будет доказывать, что Тегеран использует дипломатические паузы не для отказа от прежних целей, а для ремонта объектов, перегруппировки сил и подготовки к следующему этапу противостояния.

Логика Нетаньяху проста: если давление ослабнет слишком рано, Иран сможет восстановить значительную часть утраченных возможностей.

Поэтому любые переговоры должны сопровождаться постоянной угрозой новых ударов.

Трамп смотрит на проблему иначе.

Он утверждает, что Соединенные Штаты ведут хорошие переговоры с Тегераном и что возможность соглашения сохраняется.

Американский президент не исключает применения силы, но, судя по оценкам израильской стороны, не заинтересован в возвращении к полномасштабной войне как минимум до ноябрьских выборов в США.

Нетаньяху должен убедить Трампа, что осторожность сегодня способна создать значительно большую опасность завтра.

Трамп, напротив, может потребовать доказательств того, что новая военная кампания действительно приведет к результату, которого не удалось добиться предыдущими ударами.

Трамп хочет выйти, Нетаньяху – продолжать давление

Разногласия между двумя лидерами больше нельзя объяснить только различиями в характерах.

Они возникли из-за несовпадения стратегических интересов.

Трампу необходимо завершить войну или хотя бы убедить американцев, что она движется к завершению. Конфликт повышает энергетические цены, требует новых военных расходов и раскалывает его собственных сторонников.

Часть движения MAGA выступает против длительных зарубежных операций и обвиняет союзников в попытке втянуть США в очередную бесконечную войну на Ближнем Востоке.

Нетаньяху оценивает ситуацию прежде всего с точки зрения безопасности Израиля и собственного политического будущего.

Он считает, что прекращение давления позволит Ирану сохранить ядерные знания, ракеты и региональную сеть союзников. Военная пауза для него имеет смысл только как подготовка к следующей операции или способ заставить противника принять жесткие условия.

Таким образом, Трамп ищет выход, который можно назвать победой.

Нетаньяху боится, что этот выход станет лишь отсрочкой следующей войны.

Ливан превратил разногласия в личный конфликт

Особенно остро напряжение проявилось вокруг Ливана.

Нетаньяху хотел продолжать удары по объектам движения "Хезболла", считая его главной региональной опорой Ирана и постоянной угрозой для северных районов Израиля.

Трамп опасался, что расширение израильской операции разрушит попытки договориться с Тегераном и окончательно превратит локальные войны в единый региональный конфликт.

Американский президент несколько раз требовал от израильского премьера сократить интенсивность ударов.

Во время одного из разговоров его раздражение перешло в прямые оскорбления. Трамп публично называл Нетаньяху сложным человеком, а в частных беседах обвинял его в том, что действия Израиля мешают американскому плану.

Израиль в итоге согласился на ограниченную договоренность с Ливаном, но отказался полностью выводить войска с юга страны до разоружения "Хезболлы".

Вашингтон продолжает добиваться дальнейшего отступления израильской армии не только в Ливане, но также в Газе и Сирии.

Нетаньяху, по данным CNN, намерен сопротивляться этим требованиям.

Поэтому встреча касается не одного Ирана. На ней фактически будет определяться вся будущая архитектура израильской военной политики в регионе.

Вице-президент стал противником израильского давления

Дополнительное напряжение возникло между окружением Нетаньяху и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Союзники израильского премьера критиковали соглашение с Ираном и обвиняли его американских архитекторов в чрезмерной мягкости.

Главными объектами атак стали Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В ответ вице-президент обвинил представителей израильского правительства в попытке сорвать переговоры и настроить американское общество против дипломатического курса Белого дома.

Вэнс также предупредил Израиль, что постоянные конфликты с Вашингтоном способны оттолкнуть единственного действительно могущественного союзника страны.

Этот спор важен потому, что показывает изменение баланса внутри Республиканской партии.

Безусловная поддержка любых действий Израиля больше не является единственной влиятельной позицией. Рядом с традиционными сторонниками жесткой линии появилась группа политиков, которые ставят американские внутренние интересы выше обязательств перед зарубежными союзниками.

Нетаньяху предстоит разговаривать не только с Трампом, но и с администрацией, часть которой открыто считает израильское давление угрозой собственным планам.

Вашингтон получил влияние на израильские выборы

Встреча проходит менее чем за три месяца до парламентских выборов в Израиле, назначенных на 27 октября.

Нетаньяху подходит к ним в сложном положении.

Согласно последним опросам, его политический блок не набирает большинства, необходимого для формирования нового правительства.

Премьеру требуется доказать избирателям, что он по-прежнему способен обеспечивать поддержку Соединенных Штатов и лично влиять на решения американского президента.

Совместная фотография с Трампом, теплые слова и обещание продолжить военное сотрудничество могли бы стать важной частью предвыборной кампании.

Трамп понимает ценность собственной поддержки.

Поэтому он может выдавать ее небольшими порциями, используя политическую уязвимость Нетаньяху как инструмент давления.

Для израильского премьера отношения с Белым домом всегда были не только вопросом международной политики. Они являлись частью его внутреннего образа – лидера, который способен добиться от Вашингтона того, чего не получит ни один конкурент.

Теперь эта репутация оказалась под угрозой.

Самолеты для Турции беспокоят Израиль

Еще одной темой переговоров станут возможные поставки американских истребителей F-35 Турции.

Израиль традиционно требует, чтобы Соединенные Штаты сохраняли его качественное военное превосходство над другими государствами региона.

Появление современных малозаметных самолетов у Турции может изменить существующий баланс, особенно на фоне напряженных отношений между Анкарой и Иерусалимом.

Трамп, однако, дал понять, что решение о продаже оружия принимает он сам.

Президент назвал Турцию важным союзником и отверг попытки других стран диктовать Вашингтону, кому можно поставлять американскую технику.

Нетаньяху будет добиваться гарантий, что возможная сделка не ослабит безопасность Израиля.

Но эта дискуссия показывает изменение роли израильского премьера.

Раньше его возражения часто становились главным фактором американской региональной политики. Теперь Трамп все чаще демонстрирует готовность самостоятельно выстраивать отношения с Анкарой, Эр-Риядом и другими столицами, даже когда их интересы не совпадают с израильскими.

Саудовский атом создает новую угрозу

Не меньше вопросов у Израиля вызывает соглашение США и Саудовской Аравии о сотрудничестве в гражданской ядерной сфере.

Вашингтон связывает сделку с возможным присоединением Эр-Рияда к соглашениям Авраама и установлением официальных отношений с Израилем.

Саудовское руководство пока не подтвердило готовность к такой нормализации без политического пути к созданию палестинского государства.

Израиль опасается, что развитие саудовской ядерной инфраструктуры однажды может запустить региональную гонку вооружений.

Даже если проект сегодня является исключительно гражданским, технологии, специалисты и объекты формируют основу, которая при изменении политической ситуации может получить военное значение.

Нетаньяху необходимо получить от Трампа гарантии контроля и сохранения израильского превосходства.

Одновременно он заинтересован в нормализации отношений с Саудовской Аравией, которая могла бы стать крупным дипломатическим достижением перед выборами.

Премьеру приходится поддерживать соглашение, способное укрепить его политическое положение, и одновременно предупреждать об угрозах, которые оно несет безопасности страны.

Новый оборонный договор как страховка

Израильская сторона также рассчитывает продвинуть обсуждение долгосрочного соглашения о безопасности с Соединенными Штатами.

Действующий меморандум о военной помощи был заключен при президенте Бараке Обаме и в будущем потребует замены.

Нетаньяху заинтересован в новом договоре, который закрепил бы американское финансирование, поставки вооружений и стратегическое сотрудничество на годы вперед.

Такое соглашение позволило бы израильскому премьеру показать, что нынешние разногласия не разрушили фундамент союза.

Для Трампа оборонный договор может стать инструментом, позволяющим потребовать от Израиля большей дисциплины.

Американская помощь перестает быть только символом дружбы. Она становится рычагом, с помощью которого Белый дом может добиваться уступок по Ливану, Газе, Сирии и Ирану.

Чем сильнее Израиль зависит от новых гарантий Вашингтона, тем труднее Нетаньяху игнорировать требования американского президента.

Нетаньяху хочет обойти администрацию через Трампа

Израильский премьер по-прежнему надеется, что личная встреча позволит преодолеть сопротивление внутри Белого дома.

Тактика Нетаньяху много лет строилась на прямых отношениях с президентами США.

Он стремился говорить с первым лицом, обходя дипломатов, экспертов и чиновников, которые могли относиться к его предложениям более скептически.

В случае Трампа такой подход долгое время работал особенно эффективно.

Оба политика ценят личную лояльность, публичную силу и возможность принимать решения вопреки рекомендациям аппарата.

Но теперь неизвестно, способен ли Нетаньяху восстановить прежнее влияние.

Трамп накопил собственный опыт войны, столкнулся с ее экономической ценой и увидел, что прогнозы о быстром падении иранского режима не оправдались.

Президент может выслушать новые израильские аргументы, но уже не обязан принимать их с прежним доверием.

Встреча может пройти без главной фотографии

Показательной деталью стало отсутствие в предварительном расписании публичной фотосессии.

Для обычной дипломатии это может показаться мелочью. Для Нетаньяху перед выборами фотография рядом с Трампом имеет почти такое же значение, как содержание переговоров.

Правда, предыдущая встреча лидеров в феврале также прошла без камер. Позднее выяснилось, что стороны обсуждали чувствительные детали будущей военной операции против Ирана.

Поэтому закрытый формат допускает два противоположных объяснения.

Возможно, Трамп и Нетаньяху готовят новый этап давления на Тегеран и не хотят раскрывать степень координации.

Но возможно и другое: отсутствие камер позволит скрыть напряженность, которая стала слишком очевидной даже за внешними проявлениями дружбы.

Старый сценарий больше не работает

Нетаньяху прибыл в Вашингтон с длинным списком задач.

Ему необходимо убедить Трампа не доверять Ирану, сохранить угрозу военных действий, не заставлять Израиль слишком быстро уходить из Ливана и Сирии, ограничить поставки оружия Турции и обеспечить контроль над саудовской ядерной программой.

Кроме того, премьер хочет получить новый оборонный договор, поддержку расширения соглашений Авраама и политический ресурс перед октябрьскими выборами.

Ни одну из этих целей нельзя считать гарантированной.

Трамп по-прежнему называет Нетаньяху великим военным премьером и подчеркивает близость позиций двух стран.

Но за теплыми словами скрывается новое распределение власти.

Американский президент больше не рассматривает израильского лидера только как партнера, советы которого необходимо принимать. Он видит в нем сложного союзника, способного мешать собственным переговорам и втягивать США в более глубокую войну.

Нетаньяху же впервые вынужден доказывать не только полезность Израиля для Вашингтона, но и собственную способность оставаться человеком, которого Трамп готов слушать.

Раньше встреча двух лидеров была способом продемонстрировать единство.

Теперь она должна показать, осталось ли это единство вообще.