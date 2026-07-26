Mia Boyka обвинили в отказе платить за работу

Скандал вокруг Mia Boyka: певицу обвинили в отказе платить за работу
Mia Boyka. Кадр: соцсети
Комментировать неприятный инцидент звезда не стала

Вокруг певицы Mia Boyka разгорается новый скандал. Мастер по изготовлению париков заявила, что артистка так и не рассчиталась за работу, выполненную специально для съемок клипа "Экспонат" и концертных выступлений. По словам женщины, после передачи готовых изделий обещанная оплата так и не поступила.

Речь идет о двух париках, изготовленных по индивидуальному заказу. Один из них предназначался для съемок визуального сопровождения к нашумевшему хиту, второй создавался для выхода знаменитости на сцену.

Мастерица рассказала, что сначала с ней связалась менеджер исполнительницы, которая попросила показать подходящие варианты из уже готовых работ. Однако нужных моделей не нашлось, поэтому специалист решила изготовить сразу два новых парика, рассчитывая, что один из них идеально подойдет для образа знаменитости.

Несмотря на то, что заказ был выполнен и передан, спустя месяц, как утверждает мастер, деньги за работу ей так и не перечислили. Она заявила, что до настоящего времени не получила обещанный гонорар.

Сама исполнительница публично не отреагировала на прозвучавшие обвинения и пока не представила свою версию произошедшего.

Источник: Telegram-канал "Блокнот Старс" • Требует проверки

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