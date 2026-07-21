Актриса Волкова столкнулась с нервным срывом из-за собаки

Звезду "Ворониных" охватил ужас

Екатерина Волкова поделилась, что пережила настоящий стресс после побега своего пса по кличке Бо. Актриса рассказала, что не смогла сдержать эмоции и забилась в панике, когда питомец убежал с участка – в этот день знаменитость пережила настоящий нервный срыв.

Звезда отметила, что раньше ее собаки тоже иногда покидали территорию, однако далеко не убегали и быстро возвращались по первому зову. На этот раз все произошло иначе.

"А этот... Бро. Рванул так, будто за ним гнались черти. А я одна. <...> Одна в тапках по поселку, с одним только криком от страха", – делится переживаниями артистка.

Звезда рассказала, что после того, как ей удалось вернуть Бо домой, пережитый испуг вылился в бесконтрольные эмоции. Она не сдержалась, накричала на питомца и даже шлепнула его. При этом звездная собачница подчеркнула, что причиной стали страх и чувство беспомощности, а не желание причинить любимцу боль.

Актриса считает, что сейчас ее любимый песик переживает своеобразный подростковый период и пытается проверить границы дозволенного. По этой причине она старается отказаться от жестких методов воспитания и ищет более эффективный подход к дрессировке.

К слову, ранее о беде с любимой собакой рассказала Анфиса Чехова.