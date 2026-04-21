Гузеева защитила Плетнева, которого раскритиковали из-за лишнего веса

Знаменитость вставила свои пять копеек

Популярная российская актриса Лариса Гузеева публично поддержала своего коллегу Кирилла Плетнева, оказавшегося под шквалом критики из-за изменений во внешности. За последние годы актер заметно прибавил в весе – поправился примерно на 40 килограммов. Как он сам объяснял, это связано с лечением и приемом гормональных препаратов.

Однако пользователи интернет-пространства не стали вникать в причины проблем с ожирением и начали активно обсуждать и осуждать артиста. В этой ситуации за него неожиданно вступилась ведущая популярного шоу – звезда решила не оставаться в стороне.

В соцсетях знаменитость оставила эмоциональный комментарий, в котором резко высказалась в адрес критиков и подчеркнула, что считает коллегу талантливым и привлекательным человеком.

"Злобные завистливые зверюшки", – отрезала звезда.

К слову, ранее знаменитости самой пришлось защищаться от ненавистников, которые также обвиняли ее в наборе лишнего веса.