Лариса Гузеева поругалась с хейтерами в соцсетях из-за обвинений в лишнем весе

Гузеева разругалась с хейтерами в соцсетях после слов о лишнем весе
Фото: АГН Москва
Актриса вступила в перепалку с подписчиками, которым она показалась располневшей на новом фото

Лариса Гузеева вступила в спор с поклонниками, которые устроили на нее нападки из-за внешности. 66-летняя актриса опубликовала снимок с актером Эвклидом Кюрдзидисом, который является ее давним другом, и спровоцировала слухи о набранных килограммах.

На снимке Гузеева позирует в шубе, теплом платке и уггах. Аудиторию, однако, заинтересовала не столько ее дружба с Эвклидом, сколько фигура Ларисы – по мнению некоторых, ставшая шире.

Фото: соцсети

Гузееву начали обвинять в попытке замаскировать лишние килограммы свободной одеждой и умелым позированием. Кто-то и вовсе написал, что та "половину телес спрятала".

Ответ Гузеевой не заставил себя долго ждать: "Вы совершили открытие, рассекретили меня. Рыдаю", – язвительно ответила телеведущая.

После этого аудитория, кажется, взъярилась еще больше, заявив, что та "собачится с подписотой" и фотошопит свои снимки. А одна из подписчиц поинтересовалась, "чо столько фотошопа"

"Че такая дура? Штоб красифше было!" – оскорбительно высказалась Гузеева.

Подписчица в долгу не осталась, заявив, что та "сама дура".

Ранее ведущая "Давай поженимся" рассказала, как справляется с переживаемым стрессом.

