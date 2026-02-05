Лариса Гузеева поругалась с хейтерами в соцсетях из-за обвинений в лишнем весе

Курс рубля
Лариса Гузеева вступила в спор с поклонниками, которые устроили на нее нападки из-за внешности. 66-летняя актриса опубликовала снимок с актером Эвклидом Кюрдзидисом, который является ее давним другом, и спровоцировала слухи о набранных килограммах.
На снимке Гузеева позирует в шубе, теплом платке и уггах. Аудиторию, однако, заинтересовала не столько ее дружба с Эвклидом, сколько фигура Ларисы – по мнению некоторых, ставшая шире.
Гузееву начали обвинять в попытке замаскировать лишние килограммы свободной одеждой и умелым позированием. Кто-то и вовсе написал, что та "половину телес спрятала".
Ответ Гузеевой не заставил себя долго ждать: "Вы совершили открытие, рассекретили меня. Рыдаю", – язвительно ответила телеведущая.
После этого аудитория, кажется, взъярилась еще больше, заявив, что та "собачится с подписотой" и фотошопит свои снимки. А одна из подписчиц поинтересовалась, "чо столько фотошопа"
"Че такая дура? Штоб красифше было!" – оскорбительно высказалась Гузеева.
Подписчица в долгу не осталась, заявив, что та "сама дура".
Ранее ведущая "Давай поженимся" рассказала, как справляется с переживаемым стрессом.
