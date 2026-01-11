Володина заявила, что Гузееву "до сих пор треггерит" от их конфликта

Астролог проехалась по давней коллеге, от которой со скандалом ушла несколько лет назад

Василиса Володина отреагировала на нападки Ларисы Гузеевой – та весной 2025 года проехалась по экс-астрологу "Давай поженимся", заявив о "низости" и "подлости" после слов о том, что она может причастна к увольнению блондинки. В ответ Василиса заявила, что Гузееву ситуация "до сих пор триггерит".

Володина упрекнула Ларису за скандал вокруг вилл на Бали – как-то телеведущую обвинили в том, что она содействует мошенникам по продаже недвижимости на острове, рекламируя их услуги.

По словам Василисы, Гузеева стремится выстроить психологическую защиту в виде "всемогущего контроля", пытаясь убедить себя, что управляет всем и вся.

"Всегда проще обсуждать коллегу, которая тебя раздражала пять лет назад, чем какой-нибудь рекламный скандал с виллами на Бали", – считает Василиса.

Давний конфликт произошел несколько лет назад, когда Володина покинула программу. В тот момент телеведущая обвинила ее в предательстве – Василиса отказалась работать во времена ковида.

До этого Василиса заявляла, что Лариса мечется от крайности в крайность: сначала говорит о том, что дети – самое важное, а затем делает выбор в пользу работы. А оскорбления и грубость, которые та изливает, говорят, что Лариса испытывает внутреннюю боль. Гузеева, считает Володина, полагала, что окружающие должны следовать ее правилам и вписываться в ее картину мира, однако этого не произошло.