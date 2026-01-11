Володина заявила, что Гузееву "до сих пор треггерит" от их конфликта

"До сих пор триггерит": Володина высказалась о конфликте с Гузеевой
Фото: АГН Москва
Астролог проехалась по давней коллеге, от которой со скандалом ушла несколько лет назад

Василиса Володина отреагировала на нападки Ларисы Гузеевой – та весной 2025 года проехалась по экс-астрологу "Давай поженимся", заявив о "низости" и "подлости" после слов о том, что она может причастна к увольнению блондинки. В ответ Василиса заявила, что Гузееву ситуация "до сих пор триггерит".

Володина упрекнула Ларису за скандал вокруг вилл на Бали – как-то телеведущую обвинили в том, что она содействует мошенникам по продаже недвижимости на острове, рекламируя их услуги.

По словам Василисы, Гузеева стремится выстроить психологическую защиту в виде "всемогущего контроля", пытаясь убедить себя, что управляет всем и вся.

"Всегда проще обсуждать коллегу, которая тебя раздражала пять лет назад, чем какой-нибудь рекламный скандал с виллами на Бали", – считает Василиса.

Давний конфликт произошел несколько лет назад, когда Володина покинула программу. В тот момент телеведущая обвинила ее в предательстве – Василиса отказалась работать во времена ковида.

До этого Василиса заявляла, что Лариса мечется от крайности в крайность: сначала говорит о том, что дети – самое важное, а затем делает выбор в пользу работы. А оскорбления и грубость, которые та изливает, говорят, что Лариса испытывает внутреннюю боль. Гузеева, считает Володина, полагала, что окружающие должны следовать ее правилам и вписываться в ее картину мира, однако этого не произошло.

Источник: Aleko
Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

