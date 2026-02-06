Собчак прокомментировала скандал с Сабуровым

Телеведущая вставила свои пять копеек

Звезда социальных сетей и журналистка Ксения Собчак публично вступилась за стендап-комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезжать в Россию в течение 50 лет. Она резко отреагировала на происходящее, выразив недоумение масштабом шумихи и тем, с какой скоростью тема была подхвачена медиа.

Собчак считает реакцию российских СМИ чрезмерной и откровенной травлей. По ее мнению, Сабуров всегда высказывался крайне осторожно и избегал резких заявлений по поводу конфликта РФ с соседним государством, поэтому попытки представить его едва ли не врагом выглядят искусственными и надуманными.

Отдельное возмущение у журналистки вызвало внимание к семье комика. В прессе активно писали о том, что возлюбленная звезды распродает брендовые вещи. Собчак подчеркнула, что обсуждение подобных тем переходит все границы и не имеет никакого отношения к сути произошедшего.

"Какой стыд – вот это синхронное мочилово Сабурова", – сокрушается знаменитость.

Ранее сообщалось, что артиста задержали в аэропорту Внуково после прилета из Дубая. Решение о запрете на въезд объяснялось нарушениями миграционного и налогового законодательства, а также критикой действий российских властей.