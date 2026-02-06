Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Стендапера задержали в Шереметьево, выдав документ о запрете на въезд

Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров получил запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Комика задержали в московском Внуково, куда он прилетел из Дубая, сообщает Shot.

34-летний Нурлан приземлился ночью 6 февраля рейсом Fly Dubai. В ОАЭ он летал, чтобы сняться в рекламе автомобильной компании. На паспортном контроле его отвели в отдельное помещение, выдав документ о запрете на въезд в РФ.

До этого Сабурова массово "отменяли": его концерты в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле и других городах не состоялись. Организаторы объясняли все "непреодолимыми обстоятельствами", а зрителям обещали вернуть средства в течение полугода.

В РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнили, что решение принято в интересах национальной безопасности страны. Стендапер, говорится в сообщении, занимался отмыванием денег, заработанных в России, через посредников. В его собственности в РФ имущества более чем на 60 миллионов рублей.

По данным ТАСС, причиной запрета на въезд стала критика СВО, а также нарушениямиграционного и налогового законодательства.

Подробнее об отмене концертов Сабурова мы писали ранее. Многие медиа связывали последовавшую "отмену" Нурлана с шуткой от 2022 года – про россиян, переехавших в Казахстан.