Польша решила оставить Зеленского без партии самолетов из-за Венгрии

Варшава не хочет ничего передавать ВСУ бесплатно

Польша не желает безвозмездно передавать Украине оставшиеся МиГ-29. Варшава желает получить компенсацию от ЕС, сообщил РИА Новости знакомый с переговорами источник.

На балансе у Варшавы еще остаются самолеты, которые можно было передать Киеву – это порядка 14 единиц. Из них около шести-восьми самолетов пригодны к выполнению полетов.

Однако обсуждение передачи заблокировано из-за финансового фактора. Сама Польша более не нуждается в "МиГах" и считает их ремонт с модернизацией нерациональными.

Ранее власти Польши заявляли о готовности передать самолеты Украине. Однако на тот момент государство получало "солидные суммы" в виде возмещения за поставки – включая прошлую партию МиГ-29.

Однако ныне выплаты заморожены из-за вето Венгрии на решения в Совете ЕС. Будапешт, утверждает источник, препятствует выделению средств. Варшава пытается добиться "конкретных финансовых гарантий" прежде, чем дать согласие на передачу самолетов.

За все время, по данным канцелярии премьера Польши, Киев до марта 2025 года получил от Варшавы вооружения примерно на 5 млрд долларов.

Владимир Зеленский ранее выражал неудовольствие нежеланием Польши передавать для ВСУ "МиГи" с системами ПВО.