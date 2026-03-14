Проблемы с деньгами и в семье: кого ждут испытания весной 2026 года — гороскоп

Некоторым придется нелегко

Весна для некоторых знаков зодиака может оказаться непростым периодом. Звезды предупреждают: в ближайшие месяцы придется проявить терпение, внимательность к близким и осторожность в финансовых вопросах.

Телец

Возможны непредвиденные расходы или задержки выплат, из-за чего придется пересмотреть планы и отказаться от лишних трат. В семейных отношениях возможны напряженные разговоры – важно не принимать решения на эмоциях и спокойно обсуждать все проблемы.

Лев

Львам придется столкнуться с периодом сомнений. На работе могут возникнуть сложности, финансовые вопросы потребуют повышенного внимания. Кроме того, близкие люди могут столкнуться с неприятностями, и крайне важно найти баланс между своими делами и семейными обязанностями.

Козерог

Старые конфликты могут неожиданно напомнить о себе, а некоторые вопросы потребуют серьезных энергозатрат. Финансовая ситуация постепенно выровняется, если не спешить с крупными покупками и внимательно планировать расходы.