Ученые выяснили, что стакан фруктового сока в день улучшает психическое здоровье

Правильный рацион может заметно повысить качество жизни

Западные ученые пришли к выводу, что всего один стакан натурального фруктового сока в день может положительно влиять на эмоциональное состояние человека. Исследование показало, что у людей, которые начали регулярно употреблять 100-процентный сок, уже через месяц улучшилось настроение и снизились признаки депрессии.

В эксперименте участвовали взрослые, которые редко ели овощи и фрукты. После четырех недель участники, добавившие в рацион сок, отметили заметное улучшение самочувствия. Исследователи подчеркнули, что эффект нельзя назвать огромным, но статистически он значим.

Специалисты объяснили, что фрукты содержат витамины, антиоксиданты и полезные вещества, влияющие на работу мозга и нервной системы. Кроме того, клетчатка помогает поддерживать здоровье кишечника, который напрямую связан с эмоциональным состоянием человека.

При этом ученые не обнаружили негативного влияния на здоровье содержащегося в фруктах сахара, если речь идет об одном стакане натурального сока в день без добавок и подсластителей. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Источник: cambridge.org ✓ Надежный источник
