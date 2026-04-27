Ученые нашли звук, который может объяснить паранормальные ощущения

Все может быть намного проще, чем кажется

Ученые постепенно находят все больше рациональных объяснений тому, что считается мистикой. Ощущение тревоги, "чьего-то присутствия" и странного дискомфорта в пустых помещениях может быть связано не с призраками, а с воздействием инфразвука.

Речь идет о звуках ниже 20 герц, которые человек не слышит, но организм на них реагирует. Такой фон возникает из-за ветра, транспорта или старых коммуникаций, особенно в заброшенных зданиях. Именно поэтому в подобных местах люди часто испытывают необъяснимый страх.

В эксперименте с участием 36 человек добровольцев посадили по одному в комнату и включили музыку. Часть испытуемых одновременно подвергалась воздействию инфразвука через скрытые динамики. Никто из них не смог распознать этот звук, но ощущения у людей заметно менялись.

Исследование показало, что у участников повышался уровень кортизола, усиливалась тревожность и раздражительность. Многие отмечали странные ощущения, будто в помещении есть кто-то еще. Ученые пришли к выводу: инфразвук способен вызывать так называемые "паранормальные" переживания, которые люди привыкли объяснять мистикой.

