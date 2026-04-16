Ученые связали употребление соли с быстрым ухудшением памяти у мужчин

У женщин ситуация обстоит иначе

Обычная соль, которая есть практически в каждом блюде, может оказывать куда более серьезное влияние на организм, чем принято думать. Ученые из Австралии пришли к тревожному выводу: избыток натрия в рационе способен ускорять ухудшение памяти у мужчин.

В исследовании приняли участие более тысячи человек, за которыми наблюдали на протяжении шести лет. Результаты показали, что у мужчин, употребляющих большое количество соли, быстрее страдает эпизодическая память – та, которая хранит личные воспоминания.

Интересно, что у женщин подобной зависимости обнаружено не было, и причины этого пока остаются загадкой. Ученые подчеркивают, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Специалисты предполагают, что избыток соли может запускать воспалительные процессы в мозге, ухудшать состояние сосудов и снижать кровоснабжение. Все это в итоге отражается на когнитивных способностях.

Также отмечается связь употребления соли с повышенным давлением у мужчин, что может усиливать негативный эффект. Исследователи считают, что контроль этого продукта может стать важным шагом в профилактике возрастных нарушений памяти.

