Ученые связали употребление соли с быстрым ухудшением памяти у мужчин

- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Обычная соль, которая есть практически в каждом блюде, может оказывать куда более серьезное влияние на организм, чем принято думать. Ученые из Австралии пришли к тревожному выводу: избыток натрия в рационе способен ускорять ухудшение памяти у мужчин.
В исследовании приняли участие более тысячи человек, за которыми наблюдали на протяжении шести лет. Результаты показали, что у мужчин, употребляющих большое количество соли, быстрее страдает эпизодическая память – та, которая хранит личные воспоминания.
Интересно, что у женщин подобной зависимости обнаружено не было, и причины этого пока остаются загадкой. Ученые подчеркивают, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Специалисты предполагают, что избыток соли может запускать воспалительные процессы в мозге, ухудшать состояние сосудов и снижать кровоснабжение. Все это в итоге отражается на когнитивных способностях. Такую информацию публикует портал "Ридлайф.ру".
Также отмечается связь употребления соли с повышенным давлением у мужчин, что может усиливать негативный эффект. Исследователи считают, что контроль этого продукта может стать важным шагом в профилактике возрастных нарушений памяти.
К слову, ранее ученые назвали ягоду, которая защищает зубы от кариеса.
На весь ЕС наберется лишь около 600 крылатых и баллистических ракет, которые дотянутся до границы
Речь идет о списке потенциальных целей для ВС России