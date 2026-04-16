Ученые связали употребление соли с быстрым ухудшением памяти у мужчин

Фото: www.unsplash.com
У женщин ситуация обстоит иначе

Обычная соль, которая есть практически в каждом блюде, может оказывать куда более серьезное влияние на организм, чем принято думать. Ученые из Австралии пришли к тревожному выводу: избыток натрия в рационе способен ускорять ухудшение памяти у мужчин.

В исследовании приняли участие более тысячи человек, за которыми наблюдали на протяжении шести лет. Результаты показали, что у мужчин, употребляющих большое количество соли, быстрее страдает эпизодическая память – та, которая хранит личные воспоминания.

Интересно, что у женщин подобной зависимости обнаружено не было, и причины этого пока остаются загадкой. Ученые подчеркивают, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Специалисты предполагают, что избыток соли может запускать воспалительные процессы в мозге, ухудшать состояние сосудов и снижать кровоснабжение. Все это в итоге отражается на когнитивных способностях. Такую информацию публикует портал "Ридлайф.ру".

Также отмечается связь употребления соли с повышенным давлением у мужчин, что может усиливать негативный эффект. Исследователи считают, что контроль этого продукта может стать важным шагом в профилактике возрастных нарушений памяти.

Источник: Ридлайф.ру
По теме

"Никто не сунется": Европе пригрозили блокадой Балтики и массовыми ударами

На весь ЕС наберется лишь около 600 крылатых и баллистических ракет, которые дотянутся до границы

Express: британцы пришли в ужас от угрозы РФ ударить по местным заводам БПЛА

Речь идет о списке потенциальных целей для ВС России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей