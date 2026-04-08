Смертельный удар: жирная пища уничтожает иммунитет кишечника за часы

Ученые выяснили, как жирная еда убивает защитников кишечника
Однако эти повреждения обратимы, указали в Гарварде

Международная группа исследователей под руководством Гарвардской медицинской школы выяснила, как жирная пища уничтожает ключевые клетки иммунной системы кишечника. Результаты опубликованы в престижном журнале Immunity.

Ученые обнаружили, что уже через несколько часов после употребления продуктов с высоким содержанием жиров в организме запускается разрушительная цепочка. Микробы в кишечнике начинают провоцировать воспаление, которое нарушает работу особых клеток – лимфоидных клеток 3-й группы (ILC3), отмечает портал "Ридлайф.ру". Эти клетки играют роль стражей, защищая стенки кишечника от патогенов и поддерживая баланс.

Из-за воспалительного удара в клетках ILC3 нарушается окисление жирных кислот – процесс, который снабжает их энергией. В результате они перегружаются липидами, получают повреждение митохондрий и погибают. Чем больше жира в рационе, тем активнее идет этот процесс.

Хорошая новость: повреждения обратимы. Как только лишние жиры убирали из еды, гибель клеток прекращалась. Ученые также подтвердили, что аналогичный механизм работает и у людей с ожирением – их ILC3 тоже демонстрировали признаки метаболической дисфункции.

Исследователи подчеркивают: речь идет не о калориях и не о наборе веса. Разрушительный процесс запускается именно жирами как таковыми, независимо от общей калорийности рациона.

Американские ученые также проанализировали 41 научную работу за последние 50 лет и выяснили: в 100% случаев люди, страдающие от переедания, выбирают ультрапереработанные продукты – торты, мороженое, печенье, шоколад и пиццу. Полезная еда фигурировала лишь в трети эпизодов. Компульсивное переедание как клиническая проблема появилось в 1970-х – как раз когда такие продукты начали массово захватывать рынок.

Источник: Immunity ✓ Надежный источник

