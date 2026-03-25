Ученые раскрыли, какие продукты уже 50 лет толкают человечество к перееданию

От насыщенной жирами и сахаром обработанной еды пора отказываться

Американские исследователи проанализировали 41 научную работу за последние 50 лет и выяснили: в 100% случаев люди, страдающие от переедания, выбирают продукты глубокой переработки. Торты, мороженое, печенье, шоколад и пицца – вот что чаще всего оказывается в тарелке во время "пищевых срывов".

При этом полезная еда – фрукты, овощи, цельнозерновые – встречалась лишь в трети случаев. И ни в одном исследовании не было зафиксировано, чтобы человек переедал исключительно натуральными продуктами.

Компульсивное переедание как клиническая проблема появилось примерно тогда же, когда ультрапереработанные продукты начали массово захватывать рынок (в 1970-х). Однако в большинстве исследований расстройств пищевого поведения на состав еды почти не обращали внимания, фокусируясь на психологии и поведении человека, уточняет портал "Ридлайф.ру".

Вывод ученых однозначен: чем больше в рационе обработанной еды с сахаром и жирами, тем выше риск срывов. Исследователи также отметили, что большинство работ, попавших в обзор, проведены в США и Европе – странах, где фастфуд и сладости давно стали нормой. В развивающихся странах, где такие продукты только набирают популярность, ситуация может повторяться.

Однако ученые признают: многие исследования не дают точной картины. В отчетах часто писали просто "снеки" или "фастфуд", не уточняя, что именно съел человек. Это мешает делать окончательные выводы.

Исследователи призывают коллег к более детальному сбору данных, чтобы понять, как именно состав еды влияет на пищевое поведение.

Кстати, ранее ученые выяснили, что в тонком кишечнике есть клетки, выделяющие гормон GLP-1, который отвечает за чувство сытости. При ожирении таких клеток становится меньше, но их количество можно восстановить с помощью триптофана – аминокислоты, которая содержится в курятине, рыбе, яйцах, орехах, бобовых и молочных продуктах. Главное, по словам исследователей – сбалансированный рацион, где около 30% калорий приходится на белки, 30% – на жиры и 40% – на углеводы.

