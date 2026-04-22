Шепелев пожаловался на сложности в воспитании 13-летнего сына Фриске

Шепелев пожаловался на сложности с сыном Фриске: "Перевоспитывать поздно"
Дмитрий Шепелев. Фото: АГН Москва
Ведущий углубился в психологию и пришел к неожиданному пониманию

Телеведущий Дмитрий Шепелев в своем Telegram-канале поделился переживаниями о воспитании 13-летнего сына Платона. Он признался, что переходный возраст ребенка оказался для него самого серьезным испытанием.

"Я думал, что переходный возраст – это про подростка. Оказалось, про меня", – написал Шепелев.

По его словам, в доме появились закрытая дверь, бесконечное экранное время и комната, похожая на "зону отчуждения". Однако, прочитав несколько книг по психологии, ведущий пришел к неожиданному выводу: менять нужно не подростка, а себя и свое отношение.

"Все, что мы, родители подростков, могли сделать, мы уже сделали. Дальше – только поддерживать и направлять. И то – если попросят. Перевоспитывать уже поздно", – объяснил Шепелев.

Он подчеркнул, что теперь не задает вопросов об оценках, хватается за любую возможность провести время вместе и перестал читать лекции про зависимость от гаджетов. Главное, что он вынес из прочитанного: "Имея дело с подростком, менять и воспитывать нужно не его. Менять нужно себя".

Ранее Дмитрий Шепелев уже резко отвечал подписчице, обвинившей его в том, что он "недолюбил" сына Платона. Женщина заявила, что ведущий упустил время и ребенку не хватает отцовской любви. Шепелев назвал ее слова фантазией и домыслами, посоветовав впредь писать только о том, что она знает хорошо.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
