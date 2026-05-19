Некоторые европейские политики открыто призывают к военной агрессии против России

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова резко отреагировала на заявления начальника литовского МИД Кястутиса Будриса о Калининградской области. Дипломат назвала воинственные высказывания "паранойей".

Конфликт загорелся после заявления европейского министра, который призвал НАТО показать России возможность преодолеть "маленькую крепость" РФ в виде Калининграда. Самоуверенный литовец также заявил, что у альянса якобы есть все необходимые средства для уничтожения российских военных объектов в регионе.

Мария Захарова в комментарии для российской прессы подчеркнула, что подобная риторика выглядит крайне опасной и провокационной. Такого рода заявления свидетельствуют о крайне агрессивном настрое отдельных представителей НАТО.

"Суицидальная паранойя", – отрезала дипломат.

Калининградская область уже много лет становится объектом воинственных нападок. Регион имеет стратегическое значение, поскольку расположен между Польшей и Литвой и является важнейшим форпостом России на Балтике.

Ранее литовские власти уже выступали с инициативами по ограничению транзита грузов в Калининградскую область, что вызывало резкую реакцию Москвы. В Кремле тогда предупреждали, что любые попытки давления на российский регион без ответа не останутся.

