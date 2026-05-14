44-летняя Сиенна Миллер снова стала мамой

Звезда подарила жизнь еще одному малышу

Мировая звезда Сиенна Миллер вновь стала мамой. 44-летняя знаменитость рассказала о появлении на свет третьего наследника. Счастливым отцом стал ее возлюбленный, модель Оли Грин, который младше дивы на 15 лет. Несмотря на радостное событие, пара пока предпочитает не раскрывать ни пол малыша, ни его имя.

Сейчас звездное семейство переживает непростой, но счастливый период. Знаменитость поделилась, что первые недели после появления наследника проходят почти без сна и отдыха, однако все трудности полностью перекрывает чувство огромной любви к новорожденному. Теперь актриса привыкает к жизни в большой семье, где уже пятеро человек.

Для звездной пары это уже второй общий ребенок. В 2023 году у них родилась девочка, однако ее имя влюбленные до сих пор держат в секрете. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Роман двух знаменитостей начался в 2022 году. В первое время эти отношения активно обсуждали из-за внушительной разницы в возрасте, однако со временем они стали одной из самых закрытых и спокойных звездных пар, практически не выносящих личную жизнь на публику.

