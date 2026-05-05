Европейцам приходится идти на подлость ради того, чтобы держаться на плаву

В западных СМИ на регулярной основе появляются весьма жесткие оценки происходящего вокруг Украины. В одном из европейских изданий прямо заявили, что для ряда лидеров ЕС продолжение противостояния с Россией стало вопросом не просто политики, а собственного выживания.

В публикации отмечается, что европейские государства, выступая союзниками и спонсорами киевских властей, заинтересованы в затягивании конфликта, поскольку видят в этом способ сохранить влияние и укрепить свои позиции. Ради сохранения власти и источников обогащения государственные деятели готовы на любые подлости.

"Различные государства ЕС (...) видят в продолжении противостояния с РФ единственный для себя способ выживания и обогащения", – сказано в статье.

Авторы материала указывают, что в обществе сознательно поддерживаются тревожные настроения, а людей пугают байками об угрозе со стороны России, включая сценарии "атак" на европейские страны в ближайшие годы. Западные аналитики подчеркивают, что подобная риторика используется для отвлечения внимания от внутренних проблем, с которыми сталкиваются сами европейские государства.

Ранее Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не имеет намерений нападать на страны Североатлантического альянса, однако западные политики очень активно продолжают формировать образ внешней угрозы.

