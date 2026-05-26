Дворцов рассказал, сколько Верка Сердючка заработала на шоу с русскими песнями

Гонорар звезды может достигать астрономической суммы

Практически все выступления Андрея Данилко, известного публике по образу Верки Сердючки, провоцируют грандиозные скандалы и в то же время приносят знаменитости огромные деньги. После шоу в Европе, где артист исполнял песни на русском языке, поднялась очередная волна обсуждений одиозной персоны – российский продюсер Сергей Дворцов назвал суммы, которые платят за такие шоу.

Известный медиаменеджер заявил, что за одно крупное выступление в ЕС лицедей мог получить десятки миллионов рублей. Он уточнил, что такие астрономические гонорары скорее являются разовыми случаями, когда организаторы готовы платить огромные суммы, рассчитывая на большой ажиотаж.

"За один концерт в Европе могли заплатить порядка 50-70 миллионов рублей, но такие цифры могут быть единоразово, потому что заказчики ведутся на такую акцию в первый и последний раз", – заявил медиаменеджер.

При этом эксперт по звездной тусовке добавил, что в обычных условиях выступления хохмача оцениваются значительно дешевле. Он отметил, что большинство заказчиков готовы платить звезде примерно от 15 до 30 миллионов рублей за шоу.

Очередной скандал вокруг этой персоны разгорелся после выступлений в Европе, где он исполнил несколько песен на русском языке. Видео быстро разлетелись по соцсетям и вызвали бурную реакцию среди украинских пользователей. Часть комментаторов резко раскритиковала артиста и потребовала запретить ему возвращение на родину.

К слову, однажды песня звезды вызвала переполох в российском селе.