Энн Хэтэуэй объяснила омоложение лица необычной прической

Звезде пришлось развеивать слухи

Энн Хэтэуэй ответила на слухи о пластике после того, как на просторах интернет-пространства начали активно обсуждать ее внешность на последних красных дорожках. Актриса отметила, что обычно старается не обращать внимания на подобные разговоры, однако в этот раз обсуждение стало слишком масштабным и начало ее раздражать.

В итоге знаменитость раскрыла секрет своего неожиданно помолодевшего лица. Звезда объяснила, что эффект подтяжки появился вовсе не из-за хирургического вмешательства, а благодаря хитрому приему с прической.

Сплетни поползли после недавних выходов актрисы на красные дорожки, где поклонники обратили внимание на необычно подтянутый овал лица и свежий внешний вид знаменитости. Многие решили, что актриса сделала лифтинг или другие омолаживающие процедуры.

Чтобы остановить поток слухов, звезда показала видео, снятое после церемонии "Оскар". В ролике ее стилист использовал необычный трюк: возле висков актрисе заплели две тонкие скрытые косички, которые затем аккуратно затянули назад и зафиксировали. Этот прием визуально подтянул лицо и сделал взгляд более открытым.

При этом мировая знаменитость не стала критиковать пластическую хирургию. Она уточнила, что спокойно относится к подобным процедурам и не исключает, что когда-нибудь в будущем может сама решиться на подтяжку лица. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, недавно в социальных сетях активно обсуждали перемены во внешности Анджелины Джоли.