Александр Васильев заявил, что ему платили мало денег на "Модном приговоре"

Ныне историк моды доволен жизнью и не планирует возвращаться на ТВ

Историк моды Александр Васильев, который долгое время был лицом программы "Модный приговор", раскрыл детали финансовых отношений с телеканалом. В новом интервью он признался, что поначалу условия его просто шокировали.

Васильев рассказал, что когда ему поступило предложение вести ежедневное шоу, он был загружен лекциями, постановками и выставками. Названная сумма показалась ему настолько низкой, что он тут же ответил отказом. Речь шла о 50 тысячах рублей за выпуск.

Позже продюсеры пошли на уступки и подняли ставку до 75 тысяч рублей за программу. Однако и эта цифра не впечатлила знатока моды. "Это было очень мало!" – заявил он.

Сейчас Васильев живет за границей, продолжает читать лекции и, по его словам, полностью доволен жизнью. На телевидение он больше не возвращался.

Ранее Васильев дал два совета эмигрантам. Он подчеркнул, что опрятная одежда играет ключевую роль – по ней делают первые выводы. Также он напомнил, что без знания языка невозможно полноценно влиться в новую среду.